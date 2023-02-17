Минюст внес Зубова* и Лошака** в реестр иноагентов

Министерство юстиции вечером в пятницу, 17 февраля, обновило реестр иностранных агентов, включив в него одну организацию и двоих человек.

Статус иностранных агентов получили историк Андрей Зубов* и журналист Андрей Лошак**. Помимо этого, министерство включило в соответствующий реестр школу свободной общественной мысли "Возрождение"***, с работой которой связан ряд общественных деятелей, ранее признанных иноагентами.

Согласно информационной справке Минюста, в вину Зубову* ведомство ставит участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространение "недостоверной информации о деятельности органов государственной власти". Про Лошака** Минюст написал, что тот также участвовал в распространении материалов иноагентов, а еще негативно отзывался о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике, и в особенности — о деятельности Минобороны, взаимодействовал с иностранными структурами и высказывался о спецоперации.

О "Возрождении"*** ведомство заявило, что школа "выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации, изменению конституционного строя", а основная часть ее лекторов находится за пределами России.

*Минюст внес Андрея Зубова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Андрея Лошака в единый реестр иноагентов

***Минюст внес школу свободной общественной мысли "Возрождение" в единый реестр иноагентов