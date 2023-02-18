Агапитова возмутилась отказом молодежного коворкинга ПРОСТО впускать 50-летнюю женщину

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова заинтересовалась инцидентом, случившимся в коворкинге ПРОСТО, который позиционирует себя как пространство для молодых горожан и курируется комитетом по молодежной политике. На неделе 50-летняя жительница города не смогла попасть на проводившуюся в коворкинге выставку, что в аппарате уполномоченного по правам человека восприняли как проявление эйджизма.

Еще больше Агапитову смутили комментарии к ситуации, данные представителями профильного комитета Смольного: чиновники сочли отказ в посещении выставки правомерным и обоснованным. Характерно, что апеллируют они при этом к федеральному закону о молодежной политике. Однако правозащитница представила иное прочтение нормативного акта.

"Он вообще-то регулирует отношения между субъектами, осуществляющими деятельность по формированию и реализации молодежной политики, определяет ее цели и принципы. И один из этих принципов: обеспечение сбалансированности интересов и прав молодежи и иных граждан. То есть деятельность в сфере молодежной политики не может ограничивать права других людей", - говорится на сайте омбудсмена.

Агапитовой скандальный случай видится вопиющим, в связи с чем она заявила о готовности добиваться справедливости при помощи прокуратуры.