Бастрыкин заинтересовался судьбой пенсионера, живущего в деревянном доме на Васильевском острове

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с недавней публикацией в СМИ, посвященной тяжелым условиям существования пожилого петербуржца. Речь идет о 80-летнем пенсионере, заставшем блокаду, а ныне проживающем в деревянном доме на Васильевском острове.

Внимание Бастрыкина, как сообщает информационный центр СК, привлекло то обстоятельство, что пожилого петербуржца уже дважды пытались выселить из его жилья.

Глава силового ведомства инициировал проведение проверки. Разбираться в проблемах пожилого петербуржца и представить о них доклад поручили и. о. главы регионального управления СК Олегу Бобкову.