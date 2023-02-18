В Пензе завели уголовное дело из-за одобрительных реакций на пацифистские посты в "Одноклассниках"

Пензенские следователи возбудили уголовное дело против местного жителя из-за того, что он ставил одобрительные эмодзи в социальной сети "Одноклассники" под пацифистскими публикациями. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, Николая Гуценовича преследуют по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Представлять его интересы в суде будет юрист Станислав Фоменко.

В материалах дела говорится, что фигурант "ставил реакции на публикации в вышеуказанной социальной сети, после чего публикации размещались у него на странице и были доступны для обозрения неопределенному кругу лиц".

Ранее Гуценовича оштрафовали в связи с проведенным пацифистским пикетом. Протокол составили по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов