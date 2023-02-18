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Новости 14:18

Смольный потратит свыше 11 млн рублей на оснащение детского сада на Кушелевке

фото ЗакС политика Смольный потратит свыше 11 млн рублей на оснащение детского сада на Кушелевке

Петербургское правительство выделило 11,5 млн рублей на то, чтобы оборудовать всем необходимым новый детский сад № 63 в Калининском районе. Садик, который рассчитан на 160 мест, построил за свой счет девелопер, возводящий высотное жилье на Кушелевской дороге. При садике имеется бассейн. Как сообщает в субботу пресс-служба Смольного, объект посетил губернатор Александр Беглов

"В квартале ведётся активное жилищное строительство. Заселяется много молодых семей с детьми. Поэтому садики здесь очень нужны", - констатировал глава города.

Застройщик обещает в обозримом будущем соорудить еще один детский сад в соседнем квартале. Городское правительство намеревается его выкупить.


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