Смольный потратит свыше 11 млн рублей на оснащение детского сада на Кушелевке

Петербургское правительство выделило 11,5 млн рублей на то, чтобы оборудовать всем необходимым новый детский сад № 63 в Калининском районе. Садик, который рассчитан на 160 мест, построил за свой счет девелопер, возводящий высотное жилье на Кушелевской дороге. При садике имеется бассейн. Как сообщает в субботу пресс-служба Смольного, объект посетил губернатор Александр Беглов.

"В квартале ведётся активное жилищное строительство. Заселяется много молодых семей с детьми. Поэтому садики здесь очень нужны", - констатировал глава города.

Застройщик обещает в обозримом будущем соорудить еще один детский сад в соседнем квартале. Городское правительство намеревается его выкупить.