На ведущей к Пулково трассе понизили скоростной режим

На Пулковском шоссе в Петербурге 20 февраля поменяется скоростной режим. Как сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на ГИБДД, на трехкилометровом отрезке между городом и аэропортом автомобилистам можно будет разогнаться только до 60 км в час. На сегодняшний день максимальное ограничение скорости в этой зоне - 80 км в час.

В ближайшее время на шоссе поменяют дорожные знаки. Инициатива исходила от дорожной полиции, которая руководствовалась все более печальной статистикой аварий на оживленном участке шоссе.

На некоторых автодорогах ГИБДД хочет снизить максимально допустимую скорость и вовсе до 40 км в час. К ним в основном относятся пригородные магистрали, не имеющие тротуаров.