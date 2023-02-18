В условиях непогоды петербургские спасатели помогли сотне любителей подледного лова

Петербургский главк МЧС сообщил о том, что вопреки непогоде и предупреждениям об опасности нахождения на льду горожане продолжают ловить рыбу в акватории Финского залива.

За неполный день 18 февраля спасатели оказали помощь сотне любителей подледного лова, которые рискнули заняться рыбалкой в Кронштадтском районе. Рыбаков доставили на берег.

Между тем, в течение всей субботы сохраняется штормовой порывистый ветер, который способен разрушить ледяной покров и до критических значений поднять уровень воды.