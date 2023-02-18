Дуров заявил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров сообщил, что, по его данным, принадлежащая ему соцсеть вышла на второе место среди самых востребованных мессенджеров.

За последнее время по популярности Telegram обогнал Facebook** и теперь уступает только WhatsApp.

"Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены", - отметил предприниматель.

Подсчеты Дурова гласят, что по итогам 2022 года на рынке месседжеров доля WhatsApp составила 44%, Telegram - 31%, а Facebook** - 21%.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена