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Новости 17:59

Дуров заявил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

фото ЗакС политика Дуров заявил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров сообщил, что, по его данным, принадлежащая ему соцсеть вышла на второе место среди самых востребованных мессенджеров. 

За последнее время по популярности Telegram обогнал Facebook** и теперь уступает только WhatsApp.

"Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены", - отметил предприниматель.

Подсчеты Дурова гласят, что по итогам 2022 года на рынке месседжеров доля WhatsApp составила 44%, Telegram - 31%, а Facebook** - 21%.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена


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