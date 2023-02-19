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Новости 10:23

В 2023 году на ремонт петербургских поликлиник выделено почти 4 млрд рублей

фото ЗакС политика В 2023 году на ремонт петербургских поликлиник выделено почти 4 млрд рублей

В бюджете Петербурга на текущий год заложено практически 4 млрд рублей на ремонт детских и взрослых поликлиник, также предполагается закупка нового медицинского оборудования. О бюджетных тратах рассказала глава отдела по организации амбулаторной медпомощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва в эфире передачи "Радиоклуб на Карповке".

По словам чиновницы, в общей сложности власти должны приобрести свыше 850 единиц новой техники.

Городские власти поставили план сократить к 2025 году долю нуждающихся в ремонте поликлиник до 5%. К этому времени удовлетворённость петербуржцев медицинским обслуживанием должна возрасти до 50%.

Также в Смольном обозначили среднюю заработную плату городских врачей. Она составляет порядка 119 тысяч рублей. В свою очередь медсёстры получают по 66 тысяч рублей.


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