Генконсульство Нидерландов в Петербурге временно закроется из-за нехватки персонала

В Петербурге на время прекращает работу генеральное консульство Нидерландов: начиная с 20 февраля дипломатическое ведомство, расположенное на набережной реки Мойки, 11, перестанет принимать посетителей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте консульства в графе "Часы работы".

Указывается, что дипведомство закрывается ввиду нехватки сотрудников, так как за последний год из РФ выслали слишком много персонала. В то же время в консульстве уточнили, что ситуация ещё может наладиться.

- Как только сотрудников будет достаточно, консульство будет по возможности быстро вновь открыто, - отчитались в нидерландском дипведомстве.

Россияне по-прежнему могут обратиться по всем желающим вопросам в консульство, базирующееся в Москве, где по-прежнему принимают заявления на получение виз.