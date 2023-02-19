Ленинградская область намерена восстановить "подшефный" квартал в Мариуполе до конца грядущего лета

В Мариуполе продолжается восстановление "ленинградского квартала": дома и прочую инфраструктуру намерены восстановить до конца грядущего лета, известили в пресс-службе администрации Ленобласти. Региональные специалисты помогают в восстановлении разрушенных зданий, используя, как утверждается, "новую технологию".

Ленобласть решила восстанавливать "особо сложные" дома, которые были практически уничтожены в результате боевых действий, рассказали в региональном правительстве.

"Чтобы ускорить темпы строительства, разработана технология, которая позволяет в сжатые сроки монтировать новые перекрытия зданий, не снижая качества и прочности конструкций", — поделился замглавы правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Наблюдает за ходом работ спецпредставитель региона по взаимодействию с ДНР Николай Циганов.

"Ленинградский квартал" включает в себя 77 объектов капитального строительства, 14 из которых необходимо снести. В 2022 году восстановили 22 объекта.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти