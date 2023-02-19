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Новости 13:10

Премии по случаю 23 февраля решили выплатить своим сотрудникам 12% петербургских компаний

фото ЗакС политика Премии по случаю 23 февраля решили выплатить своим сотрудникам 12% петербургских компаний

Только 12% петербургских компаний готовы выдать своим сотрудникам премии по случаю Дня защитника отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля. Данные приводятся в исследовании компании SuperJob.

При этом премировать работников по случаю Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, готовы 17% городских организаций.

Большая часть компаний, которые были опрошены исследователями, не готовы дарить подарки своим сотрудникам деньгами, большая часть из них собирается сделать это в виде конкретного презента.

Какие-либо торжества по случаю 23 февраля и 8 марта готовят только 7% из опрошенных компаний.


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