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Новости 14:04

МЧС извещает о ветреной погоде в Петербурге и подъёме воды в Неве

фото ЗакС политика МЧС извещает о ветреной погоде в Петербурге и подъёме воды в Неве

Региональное управление МЧС по Петербургу и Ленобласти информирует горожан об усилении ветра и, как следствие, подъёме воды в Неве, сообщает 19 февраля пресс-служба экстренного ведомства.

В воскресенье местами ожидается усиление ветра, также частично может разрушиться лёд. Выход на водные объекты в это время крайне опасен, подчеркнули в МЧС. 

Ветер будет дуть в восточном направлении, ввиду этого вода в Неве поднялась на 63 сантиметра у станционной отметки у Горного института.

Из-за порывистого ветра, который странствует в Петербурге в это время, пришлось закрыть затворы дамбы.


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