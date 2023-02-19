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Новости 16:10

Ещё одна взрослая петербурженка скончалась после случайного попадания под кипяток

фото ЗакС политика Ещё одна взрослая петербурженка скончалась после случайного попадания под кипяток

В возрасте 30 лет скончалась петербурженка, которая поступила в НИИ им. Джанелидзе с масштабными ожогами тела, передаёт "Фонтанка". За последнее время это уже третий подобный случай.

В больницу пострадавшая попала после того, как по неосторожности обварилась дома. У неё диагностировали ожог 55% тела: головы, шеи, туловища, рук, ног и половых органов.

Не так давно сообщалось о 82-летней пенсионерке, облившей себя кипятком и погибшей в том же НИИ им. Джанелидзе. Ранее от похожих травм скончалась 94-летняя блокадница, которая обварилась кипятком, принимая ванну.


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