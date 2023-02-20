Единороссы организовали для семей мобилизованных петербуржцев "Медицинский десант"

В преддверии Дня защитника Отечества представители "Единой России" запустили акцию "Медицинский десант", в которой могут принять участие члены семей мобилизованных петербуржцев. Мероприятие проходит с 15 по 26 февраля, рассказали в пресс-службе ЕР.

Во время акции медицинские работники приезжают в военные городки для проведения бесплатных осмотров граждан, также в петербургских поликлиниках отдельно организован приём членов семей военных.

Например, в Приморском районе города открыла свои двери частная клиника доктора Разумовского, специализирующаяся на проблемах позвоночника.

По словам главврача клиники Михаила Разумовского, во время акции петербуржцы смогут записаться на приём к неврологу или ортопеду.

"Медицинский десант" в Приморском районе будет доступен для 200 семей мобилизованных. Также в мероприятии задействованы стоматологическое поликлиническое отделение № 7 (городская поликлиника № 114) и ФГБУ "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России".