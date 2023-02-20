Столичный бизнесмен выкупил отделение банка-банкрота в Петербурге

Столичный предприниматель Владимир Алексеев приобрёл бывшее отделение обанкротившегося Энергомашбанка, расположенное на Караванной улице, 1, передаёт "Деловой Петербург". Ранее бизнесмен владел арт-галереей, также работавшей в городе на Неве.

Энергомашбанк был признан банкротом в сентябре 2021 года. Активы компании всё ещё реализуются Агентством по страхованию вкладов.

Алексеев ранее учредил ООО "АРКА арт галерея", которое начиная с 2004 года выступало в качестве операционного юрлица выставочного пространства на Большой Морской улице.

Бывшее отделение банка предприниматель получил с выгодной скидкой в 20%. Помещения размером 415,7 кв. метра достались Алексееву за 87,8 млн рублей.