В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Жители Новосибирска лишились возможности самостоятельно выбирать мэра города: решение об отмене прямых выборов принял местный парламент в понедельник, 20 февраля, передаёт НГС. Отныне назначать городского главу будет специальная конкурсная комиссия.

Решение, как указывается, было принято поспешно. Представители парламентской фракции КПРФ задавали коллегам вопрос, к чему такая спешка, ведь следующие выборы мэра должны пройти в 2024 году. Кроме того, часть депутатов возмутились, что их лишили возможности принимать участие в процедуре отбора кандидатов. При этом действующий мер законопроект поддержал.

Согласно новой процедуре, выбирать кандидатуры на пост городского главы станут "члены конкурсной комиссии по результатам конкурса". Управлять городом мэр будет в течение 5 лет.