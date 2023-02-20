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Новости 12:04

HH: Доходы петербуржцев за год выросли на 11%

фото ЗакС политика HH: Доходы петербуржцев за год выросли на 11%

В 2022 году житель Петербурга получал в месяц в среднем 94 693 рублей, сообщили аналитики HeadHunter. Эта сумма включает все виды дохода без включения в них суммы налога на добавленную стоимость. 

Это на 11% больше показателей 2021 года, отметили аналитики. Динамику в 11% также продемонстрировала Ленобласть. Это наивысший показатель в России.

Лидерами по приросту зарплат в стране стали менеджеры по продажам (+12%), разработчики программного обеспечения (+11%), работники сферы исследования и разработки (+10%). 


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