HH: Доходы петербуржцев за год выросли на 11%

В 2022 году житель Петербурга получал в месяц в среднем 94 693 рублей, сообщили аналитики HeadHunter. Эта сумма включает все виды дохода без включения в них суммы налога на добавленную стоимость.

Это на 11% больше показателей 2021 года, отметили аналитики. Динамику в 11% также продемонстрировала Ленобласть. Это наивысший показатель в России.

Лидерами по приросту зарплат в стране стали менеджеры по продажам (+12%), разработчики программного обеспечения (+11%), работники сферы исследования и разработки (+10%).