В Петербурге на время праздников закроют вестибюль станции "Технологический институт 1"

На грядущих праздничных днях в Петербурге изменит свою работу вестибюль станции городского метро "Технологический институт 1", через который можно попасть на поезда красной ветки.

В пресс-службе городской подземки известили, что вестибюль будет закрыт для входа и выхода пассажиров в предстоящие праздники по случаю Дня защитника Отечества - 23, 24, 25, 26 февраля. Также он будет недоступен в Международный женский день, 8 марта.

Петербуржцев и туристов попросили заведомо планировать маршрут поездок в обозначенные дни и пользоваться вестибюлем станции "Технологический институт 2".