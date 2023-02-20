Ученики хореографической школы устроили на Дворцовой площади перформанс с призывом к её сохранению

Воспитанницы петербургской школы № 654 станцевали балет на Дворцовой площади. Таким образом они высказали свой протест против слияния с другим учебным заведением. Перформанс прошёл в компании с артисткой Мариинского театра Ильмирой Багаутдиновой, которая и опубликовала фото с места событий у себя на странице в соцсети "ВКонтакте".

Школа № 654 на проспекте Ветеранов является единственным в Северной столице государственным образовательным учреждением с углублённым изучением хореографии. В январе нынешнего года учащиеся и учителя получили информацию о слиянии со школой № 221.

В то же время в районном отделе образования пояснили, что программа обучения после слияния двух школ корректироваться не будет. Более того, учащиеся останутся в том же здании. При этом родители учеников полагают, что после объединения обязательные уроки хореографии могут сделать факультативными.

"Хореография утратит статус профильной дисциплины, что может лишить талантливых юношей и девушек преимущества при поступлении в творческие вузы и фактически обесценить их упорный многолетний труд", — говорится в заметке, опубликованной в паблике школы № 654.

Родители школьников отправили более ста писем в различные инстанции с просьбой сохранить учебное заведение в его нынешнем виде.

Фото: Ангел Черный / "ВКонтакте"