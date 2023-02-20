Генпрокуратура признала "Лигу свободных наций"* нежелательной организацией

Генеральная прокуратура сообщила 20 февраля о признании нежелательной в России литовской неправительственной организации Free Nations League ("Лига свободных наций")*. Решение было принято "по результатам изучения поступивших материалов".

Надзорное ведомство сочло деятельность НПО угрожающей основам конституционного строя и безопасности России. Также в прокуратуре отметили, что руководители организации имеют иностранное гражданство, проживают в Великобритании, Литве и Украине и "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".

Информация о признании "Лиги свободных наций"* нежелательной организацией направлена в Минюст для внесения в соответствующий список и обнародования.

*Генпрокуратура признала Free Nations League ("Лигу Свободных Наций") нежелательной организацией на территории РФ