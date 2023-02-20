Лидер ЛДПР в ЗакСе предложил освободить от налога на авто участников СВО

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин предложил освободить петербуржцев-участников специальной военной операции от уплаты налога на транспортное средство. Соответствующий проект закона депутат внес в парламент города.

Согласно документу, не платить налог можно будет только на один автомобиль, зарегистрированный на участника СВО. Под эту категорию попадают и мобилизованные по приказу президента России от 21 сентября 2022 года, уточняется в законопроекте.

В материалах к проекту закона Иткин пояснил, что мобилизованные не могут пользоваться своими транспортными средствами. Их семьи же несут большие финансовые траты, считает депутат:

"Семьи жителей нашего города, проходящих военную службу в рамках программы частичной мобилизации, сегодня несут тяжёлые материальные затраты. Транспортный налог ещё больше усугубляет их тяжёлое материальное положение".

Такие налоговые льготы уже введены в Республике Мордовия, Республике Татарстан и Ямало-Ненецком автономном округе, отметил Иткин.

София Саттарова