Суд в Петербурге назначил миллионную компенсацию сотруднику "Адмиралтейских верфей" за полученные травмы

Октябрьский районный суд встал на сторону сотрудника "Адмиралтейских верфей" Павла Степанова, пострадавшего в инциденте на патрульном корабле "Иван Папанин" в июне 2020 года, сообщила 20 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сумму компенсации при этом сократили в 10 раз от изначальных требований истца.

Как рассказал истец, он работает на "Адмиралтейских верфях" в должности слесаря-монтажника судового. Во время работ по монтажу трубопровода произошел несчастный случай, в результате которого он получил термический ожог 63% поверхности тела, а заодно отравление угарным газом.

"Вследствие полученных травм истец вынужден был проходить длительное лечение. Причиной данного несчастного случая явилось нарушение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности работником АО "Адмиралтейские верфи" [Сергеем] Гурцевым", — передает показания потерпевшего судебная пресс-служба.

Степанов требовал от предприятия компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. "Адмиралтейские верфи" настаивали, что не несут ответственности за полученные работником травмы.

Суд решил, что установленная вина Гурцева не означает освобождения "Адмиралтейских верфей" от ответственности за возмещение ущерба, поскольку последний был причинен Степанову сотрудником предприятия во время работы. Вследствие этого он взыскал в пользу истца компенсацию в размере одного миллиона рублей.