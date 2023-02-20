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"Газпром" поможет "Ленсвету" полностью обновить подсветку Дворцового моста

фото ЗакС политика "Газпром" поможет "Ленсвету" полностью обновить подсветку Дворцового моста

У Дворцового моста полностью поменяют систему архитектурно-художественного освещения, известили в пресс-службе ГБУ "Ленсвет" в понедельник, 20 февраля. На данном этапе проводятся проектные работы.

Поможет в реализации задачи ПАО "Газпром".

"На сегодняшний день в рамках программы ПАО "Газпром" по комплексному благоустройству Санкт-Петербурга выполняются проектные работы по устройству новой архитектурно-художественной подсветки Дворцового моста. Применение принципиально новых решений в новом световом оформлении достопримечательности не планируется", — уточнили в "Ленсвете".

Нынешнее оборудование, установленное на Дворцовом мосту, во всех смыслах устарело и требовало замены.

Концепция по обновлению архитектурной подсветки находится на согласовании в петербургском комитете по охране памятников (КГИОП).


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