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Новости 16:58

В Петербурге хотят открыть больницу для бездомных

фото ЗакС политика В Петербурге хотят открыть больницу для бездомных

НКО "Благотворительная больница" из Петербурга известила о намерении открыть бесплатную клинику бездомных, беженцев и пациентов без документов и гражданства. На ремонт активисты будут собирать деньги через краудфандинговую платформу.

"Сейчас мы принимаем пациентов в переоборудованном микроавтобусе и стараемся максимально помочь всем — делаем все, что можем. Но несмотря на успехи в уличной медицине, мы все равно ограничены в наших возможностях помощи людям с проблемами со здоровьем", — поделились в организации.

К примеру, в "передвижной" больнице нет возможности провести детальный анализ зрения, помочь пациенткам по гинекологической части либо беременным женщинам.

Клинику хотят запустить к лету 2023 года, она будет состоять из трёх кабинетов у метро "Нарвская". Помещение организаторы уже нашли, осталось собрать на ремонт через платформу "Планета". Всего "Благотворительной больнице" необходим 1,59 млн рублей.


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