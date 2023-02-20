Лилию Чанышеву этапировали в Уфу за день до её суда в Москве

Бывшую главу штаба Алексея Навального* в Уфе Лилию Чанышеву этапировали в уфимский следственный изолятор за день до её суда в Москве, известил у себя в Twitter её супруг Алмаз.

"Еще утром Лилия была в СИЗО-6, успели передать продукты в дорогу. Сейчас она уже на пути в СИЗО-1 Уфы, как ранее и писал. Завтра она должна быть по вкс на суде, приходите! Всем кто был со мной в диалоге эти 15 месяцев в Москве — спасибо!", — написал Алмаз.

21 февраля в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве будут изучать жалобы адвокатов на продление содержания Чанышевой в СИЗО. Ранее Мосгорсуд продлил её арест до 3 апреля 2023 года.

Напомним, Чанышевой предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса, включая организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участие в некоммерческой деятельности, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Ей грозит до 18 лет лишения свободы.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.