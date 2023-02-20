Шойгу выдал погоны генерал-полковника командующему войсками ЗВО

Руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Видеозапись приведена в Telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, Шойгу выдал погоны генерал-полковника командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Никифорову и Мурадову новых званий 17 февраля.

Евгений Никифоров с 2020 года являлся начальником штаба — первым заместителем командующего войсками ВВО. Перед этим занимал пост замкомандующего войсками ЗВО.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале Минобороны