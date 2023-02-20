Суд в Петергофе запретил ролик на тему обналичивания средств с "Пушкинской карты"

Петродворцовый районный суд рассмотрел иск прокурора Ломоносовского района Ленобласти о признании запрещенной к распространению в России информацией видеоролика в интернете, сообщила 20 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как установил суд, на одном из сайтов в интернете был размещен ролик с инструкциями по обналичиванию средств с "Пушкинской карты". Последняя предназначена для поддержки молодежи в возрасте 14-22 лет, посещающей учреждения культуры.

"В частности, [в ролике. — ЗАКС.Ру] предлагается приобретение билетов по "Пушкинской карте" с дальнейшей доплатой по дебетовой карте и последующим возвратом билета; сдача билета до начала мероприятия с возможностью возврата денежных средств на дебетовую карту и др.", — перечисляет изложенные в видео способы судебная пресс-служба.

Суд счел, что информация в ролике может негативно подействовать на несовершеннолетних владельцев "Пушкинской карты" и противоречит "целям и задачам действующего законодательства в сфере бюджетного законодательства и законодательства о защите прав несовершеннолетних".

Суд удовлетворил иск и запретил распространение ролика в интернете.