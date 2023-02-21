Глава регионального Роспотребнадзора заявила о нестабильности COVID-обстановки в Петербурге

В Северной столице зафиксированы перепады роста и спада заболеваемости граждан коронавирусной инфекцией, только на прошлой неделе скачок составил 16,8%, рассказала глава Роспотребнадзора по региону Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По состоянию на начало текущей недели в городе уменьшается количество госпитализаций с внебольничными пневмониями, но идёт рост инфекционных показателей по ОРВИ и COVID-19 с бессимптомным течением.

"Это обусловлено рядом причин: циркуляция новых геновариантов; факторы, которые направлены на прерывание путей передачи, о которых мы неустанно говорим. Это также циркуляция гриппа и ОРВИ, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад", — поделилась данными Башкетова.

Днём ранее рост госпитализаций с ОРВИ, пневмониями и ковидом отметил также глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, на лечении находятся 29 тысяч горожан, треть из которых — пациенты с COVID-19.