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Новости 11:13

В Петербурге 12-летняя девочка отравилась угарным газом, купаясь в ванной

фото ЗакС политика В Петербурге 12-летняя девочка отравилась угарным газом, купаясь в ванной

Петербургским полицейским и сотрудникам Следственного комитета Кировского района предстоит выяснить обстоятельства отравления 12-летней девочки, передаёт во вторник, 21 февраля, "Фонтанка".

В районе половины двенадцатого ночи карета скорой помощи приезжала по вызову в квартиру на улице Зайцева. Оттуда в тяжёлом состоянии забрали в больницу юную школьницу. Мать ребёнка сообщила, что ему стало плохо во время ванных процедур.

Предварительно установлено, что девочка могла отправиться угарным газом.

Отдельно указывается, что склонностей к причинению себе время школьница не высказывала.


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