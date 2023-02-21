Следователи нашли организаторов поджога автомобиля петербургской активистки

Сотрудники петербургского управления СК выявили личности причастных к нападению на автомобиль хозяйки квартиры в ЖК "Английская миля", которая боролась с управляющей компанией за повышение качества обслуживания дома. Как сообщает пресс-служба ведомства, потерпевшая создала инициативную группу для отстаивания прав жильцов.

Активность петербурженки привела к тому, что в марте 2021 года она обнаружила свою машину сожженной. Ущерб составил свыше полумиллиона рублей.

Силовики установили, что преступление, подпадающее под ч. 2 ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества), имело признаки заказного. Суд уже избрал меры пресечения для учредителя управляющей компании, его приятеля и двоих исполнителей поджога.