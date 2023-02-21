В Сланцевском районе Ленобласти прощаются с погибшим на СВО мобилизованным

Во вторник, 21 февраля, на территории Сланцевского района Ленинградской области проходит церемония прощания с участником военной спецоперации (СВО), ушедшим на фронт в рамках мобилизации, передаёт 47news.

В Тосно в храме Серафима Саровского состоится отпевание 31-летнего Константина Конохова, которого впоследствии похоронят на городском кладбище.

Конохов появился на свет в 1991 году в Сланцах. Проходил службу в морской пехоте в Балтийске Калининградской области, после этого работал в строительных организациях. В сентябре прошлого года его призвали в рамках частичной мобилизации. В последней компании, где был трудоустроен Конохов, сообщили, что у него осталась 6-летняя дочь и жена.