Путин: Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами

Президент Владимир Путин первую часть своего послания Федеральному собранию 21 февраля посвятил внешней политике североатлантических стран, и в первую очередь — США.

По его данным, в результате войн, поддержанных американцами с 2001 года, погибло более 900 тысяч человек, а 38 млн человек стали беженцами. На сегодняшний день, заявил Путин, вооруженные формирования Украины используют нацистскую символику, в том числе "опознавательные знаки вермахта", тогда как коллективному Западу это безразлично.

"Им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами. Можно использовать хоть террористов, хоть неонацистов, хоть черта лысого", - произнес глава государства.

По словам президента, "понятия чести, доверия, порядочности — не для них". На фоне разговоров о борьбе с бедностью, считает Путин, большая часть финансовой помощи уходит на поддержку войн и переворотов по всему миру.

Напомним, что предыдущее послание Путина Федеральному собранию состоялось еще в апреле 2021 года, несмотря на прописанную в Конституции необходимость выступать в таком формате ежегодно.