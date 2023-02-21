Путин: Мы защитим наших детей от деградации и вырождения

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подробно остановился на теме духовных ценностей, кризис которых он ощущает в западных странах.

Путин, помимо нетрадиционных сексуальных отношений, упомянул педофилию. При этом в России, по его мнению, государство в личные взаимоотношения граждан старается особенно не вмешиваться.

"Никто в частную жизнь не вторгается, мы не собираемся этого делать, но <...> В Священном писании все сказано, что семья — это союз мужчины и женщины", — в этом месте речь президента оборвали аплодисментами собравшиеся в зале.

По сведениям главы государства, представители англиканской церкви планируют внедрение идеи гендерно нейтрального бога, что его возмущает.

"Прости господи, не ведают, че творят", - заявил Путин.

По его словам, Россия сделает все от нее зависящее, чтобы "защитить наших детей от деградации и вырождения".