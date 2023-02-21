Путин предложил создать госфонд помощи семьям погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 21 февраля предложил учредить государственный фонд, который станет оказывать адресную помощь близким бойцов, погибших в военной спецоперации, а также ветеранам СВО.

Глава государства отметил, что за каждой семьей должен быть закреплен отдельный соцработник.

"Работа фонда должна быть открытой. А сам принцип предоставления помощи простым, по принципу одного окна. Без казёнщины и бюрократии", - заявил Путин.

Также президент заявил о необходимости введения для участников СВО регулярных отпусков длительностью не менее 14 дней не реже раза в полгода, без учета времени на дорогу.