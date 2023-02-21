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Новости 12:45

Путин предложил строить льготное жилье для сотрудников ОПК

фото ЗакС политика Путин предложил строить льготное жилье для сотрудников ОПК

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил запустить специальную программу строительства льготного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

По его мысли, ставка на такое жилье должна быть "существенно ниже рыночной": значительную часть платы за такую недвижимость должно будет взять на себя государство.

В первую очередь, как считает Путин, необходимо строить льготное жилье в оборонных городах, индустриальных и научно-исследовательских центрах.

Говоря об успехах экономики, которые имеются вопреки санкциям, Путин сообщил, что за прошлый год впервые в новейшей истории страны объем ввода жилья превысил 100 млн кв. метров.


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