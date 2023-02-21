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Батареи в петербургских квартирах станут теплее ввиду пришедших морозов

фото ЗакС политика Батареи в петербургских квартирах станут теплее ввиду пришедших морозов

В петербургских жилых домах станет теплее из-за пришедшего в город морозного похолодания, информирует 21 февраля пресс-служба АО "Теплосеть Петербурга". Предприятие намерено увеличить температуру носителей в сети снабжения.

Согласно прогнозам синоптиков, с 21 по 23 февраля в Северной столице температура воздуха местами может понизиться до -16 градусов.

Батареи потеплеют ради комфорта жителей. В случае недостаточного уровня отопления горожанам необходимо обратиться в управляющие компании для настройки внутридомовой системы.

Ранее сообщалось, что минувшим днём в Петербурге зарегистрировали самый холодный день февраля.


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