Путин: Нам не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию описал актуальное экономическое положение страны. Несколько раз применительно к ситуации он упомянул такие понятия, как стабильность и устойчивость.

"Благодаря сильному платежному балансу нам не нужно занимать деньги за рубежом, кланяться и клянчить деньги", - также произнес глава государства.

Банки, по его оценке, обладают большим запасом прочности, а их суммарная прибыль по итогам прошлого года составила 203 млрд рублей.

В нынешнем году ожидается падение инфляции до "целевого уровня четырех процентов". Между тем, в некоторых странах Евросоюза наблюдается, напротив, рост инфляции до 17-20%.