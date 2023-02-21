ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:07

Путин: Нам не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом

фото ЗакС политика Путин: Нам не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию описал актуальное экономическое положение страны. Несколько раз применительно к ситуации он упомянул такие понятия, как стабильность и устойчивость.

"Благодаря сильному платежному балансу нам не нужно занимать деньги за рубежом, кланяться и клянчить деньги", - также произнес глава государства.

Банки, по его оценке, обладают большим запасом прочности, а их суммарная прибыль по итогам прошлого года составила 203 млрд рублей.

В нынешнем году ожидается падение инфляции до "целевого уровня четырех процентов". Между тем, в некоторых странах Евросоюза наблюдается, напротив, рост инфляции до 17-20%.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама