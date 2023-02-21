Сайты федеральных телеканалов подверглись DDoS-атаке во время трансляции послания Путина

Во время трансляции послания Владимира Путина Федеральному собранию на сайты российских федеральных телеканалов была совершена массированная DDoS-атака. Внимание на это обратила "Команда Навального" в своём Twitter.

Также прекратил вещание сайт "Смотрим.ру", на котором транслируются программы "России 24". Сайт Первого канала тоже сбоит.

В Telegram-канале "Вы слушали Маяк" сообщается, что, вероятнее всего, DDoS-атаке подверглись серверы ВГТРК.

Путин начал оглашать послание в 12:05 во вторник, 21 февраля. Среди прочего, он поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования, передаёт ТАСС.