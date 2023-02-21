Путин: Президентские выборы 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию прояснил ближайшее будущее электоральных процедур в России. Он заверил, что и региональные выборы нынешнего года, и президентские выборы 2024 года состоятся "в строгом соответствии с законом".

Глава государства поблагодарил все представленные в Федеральном собрании политические силы за их идейную консолидацию в условиях ведущейся военной спецоперации.

Путин напомнил о словах премьер-министра императорской России Петра Столыпина, который назвал высшим правом право России быть сильной.