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Новости 13:21

Путин: Президентские выборы 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом

фото ЗакС политика Путин: Президентские выборы 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию прояснил ближайшее будущее электоральных процедур в России. Он заверил, что и региональные выборы нынешнего года, и президентские выборы 2024 года состоятся "в строгом соответствии с законом".

Глава государства поблагодарил все представленные в Федеральном собрании политические силы за их идейную консолидацию в условиях ведущейся военной спецоперации.

Путин напомнил о словах премьер-министра императорской России Петра Столыпина, который назвал высшим правом право России быть сильной.


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