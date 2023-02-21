Путин предложил вернуться к традиционной системе обучения в вузах

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию коснулся темы образования и подготовки специалистов. Он считает целесообразным возвращение к базовой системе обучения в вузах: на получение высшего образования должно уходить от четырех до шести лет. Такую систему глава государства находит традиционной для России.

Узкие специалисты, по его словам, после приобретения базового образования смогут продолжить обучение в ординатуре и магистратуре.

"Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и современного опыта", - произнес Путин.

Реформа, которую президент призвал провести плавно, должна в его понимании расширить возможности для молодежи.