В Петербурге на полгода введут ограничения на движение автотранспорта у Марсова поля

У петербургского Марсова поля начиная с 22 февраля введут ограничения на движение автотранспорта, информирует пресс-служба ГАТИ. У домов Салтыковых и Бецкого будут устанавливать строительные леса.

Так, с 22 февраля до 16 марта текущего года временно перекроют проезд на участке Миллионной улицы от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади. Далее закроют до 14 октября 2024 года проезд по набережной Лебяжьей канавки от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

Также в Кировском районе с 23 февраля по 23 апреля ввиду проводимого ремонта трамвайных путей ограничат движение по Старо-Петергофскому проспекту в направлении от Нарвского проспекта к площади Стачек.

Наконец, в Московском районе в период с 23 февраля по 8 марта на Благодатной улице от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта будут устанавливать ограждение для ремонта на инженерных сетях.