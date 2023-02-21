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Новости 13:55

Россия приостановит участие в договоре о СНВ

фото ЗакС политика Россия приостановит участие в договоре о СНВ

Российская Федерация приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, объявил Владимир Путин во время оглашения послания к Федеральному Собранию 21 февраля. Президент уточнил, что речи о полном выходе из договора пока не идет.

"В этой ситуации Министерство обороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, делать этого не будем. Но если США проведут, то и мы проведем", - заявил Путин.

Поводом для такого шага он назвал заявления Запада о намерении нанести России стратегическое поражение, а также требование НАТО допустить международные инспекции на ядерные оборонные объекты России.


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