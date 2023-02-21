Дрозденко о послании Путина: Президент коснулся вопросов, по которым Ленобласть уже добилась успехов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, среди прочих присутствовавший на оглашении президентского послания Федеральному собранию, после этого рассказал у себя в Telegram-канале о том, чего удалось добиться руководимому им региону.

"Президент коснулся вопросов, по которым Ленинградская область уже добилась успехов, и всем опытом мы открыто делимся с регионами страны", - отчитался Дрозденко.

К примеру, президент поручил заняться федеральным проектом "Профессионалитет". По словам регионального главы, по этому направлению в прошлом году начали учиться свыше 350 человек. Повысили свою квалификацию 57 преподавателей и мастеров производственного обучения, 49 кураторов учебных групп, 6 участников управленческой команды кластера, 4 методиста. Работы в этом ключе продолжатся, подчеркнул Дрозденко.

Кроме того, Ленобласть помогает другим регионам и делится своими знаниями по реновации школ, созданию экотроп и наращиванию темпов развития экотуризма, помогает оформлять соцпаспорта и оказывает поддержку бойцов СВО и членов их семей. За прошлый год регион направил на помощь ЛДНР почти 500 млн рублей.

"Действительно, пришло время избавиться от формализма в работе. Каждый регион работает в единой команде страны. И, как сказал президент, мы не отступим", - резюмировал Дрозденко.