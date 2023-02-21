Росгосцирк потратил 2,3 млн рублей на бронежилеты и каски для командировок в ЛДНР

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) потратилась но каски и бронежилеты, которые нужны для командировок в Луганскую и Донецкую самопровозглашённые республики. Внимание на госзакупку обратило издание "Полигон медиа" в своём Telegram-канале.

На приобретение военной амуниции Росгосцирк выделил 2,28 млн рублей. Поставить экипировку должна до конца марта текущего года. Точное количество касок и бронежилетов, на которые выделены обозначенные средства, в закупке не сообщается.

Росгосцирк является государственной компанией, занимающейся цирковой деятельностью. В её подчинении находятся стационарные цирки и цирки-шапито.