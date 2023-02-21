У антимонопольщиков появились претензии к телеканалу ТНТ

Громкость телерекламы на канале ТНТ стала предметом интереса для Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела в действиях компании нарушение законодательства о рекламе.

Антимонопольщики, как сообщает их пресс-служба, установили, что уровень звука в эфире превышал средний уровень звука телепрограммы.

Теперь у канала есть месяц на то, чтобы исполнить вынесенное представление и устранить нарушения. Если же этого не случится, то компанию "ТНТ-Телесеть" могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей.