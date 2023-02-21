На площади Мужества могут застроить территорию завода "Красный октябрь"

В планы компании "Имхотеп-Девелопмент" входит застройка территории петербургского завода "Красный октябрь", ограниченной Политехнической улицей, проспектом Непокоренных, Гражданским проспектом и Новороссийской улицей. Об этом 21 февраля пишет петербургская редакция "Коммерсанта". Компанию возглавляет Вячеслав Трактовенко, приходящийся сыном бизнесмену, бывшему президенту ФК "Зенит" Давиду Трактовенко.

В квартале может появиться жилье, построенное в рамках реализации fee-девелопмента: то есть, "Имхотеп-Девелопмент" не будет собственником новой недвижимости. Фирме Трактовенко предстоит поиск инвесторов и согласование проекта с чиновниками Смольного.

На площади Мужества главное здание "Красного октября" построили в середине 1970-х годов. Сегодня предприятие производит и ремонтирует комплектующие для вертолетов и вертолетов.