Петербург и Стамбул связал новый морской грузовой маршрут

Транспортный оператор "Рускон" наладил морскую логистику между Стамбулом и терминалом Global Ports в Петербурге, известили во вторник, 21 февраля, в пресс-службе ГК "Дело".

Благодаря новому маршруту нагрузка на портовые мощности будет перераспределена между инфраструктурой юга и северо-запада страны. Грузовые контейнеровозы в одну сторону будут идти 17 суток. Первый корабль уже вышел из порта в столице Турции.

Комментируя запуск маршрута, глава "Русконы" Сергей Берёзкин подчеркнул, что Турция является одним из важнейших деловых партнёров РФ, поэтому новый путь следования поможет наладить эффективную логистику между странами.

Партнёром "Рускона" по организации линии стала международная контейнерная судоходная компания Mountain Air Shipping.