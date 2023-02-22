ЗакС начал процедуру приема кандидатов в новый состав Общественной палаты Петербурга

Законодательное собрание 22 февраля одобрило в целом проект постановления о начале процедуры выборов в новый состав Общественной палаты Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Некоммерческие организации могут предложить своих кандидатов в течение 21 дня. Им может стать человек, достигший 18 лет, не имеющий гражданства или вида на жительство в другом государстве.

В общественной палате 63 человек. Треть из них выбирает парламент, другую назначает губернатор по предложению общественных объединений. Ещё одну выбирает сама палата.

В задачи Общественной палаты входит согласование интересов горожан, НКО и органов власти для решения вопросов экономического и социального развития, а также защита прав и свобод граждан. Сейчас орган возглавляет заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств участников Содружества Независимых Государств Ирина Соколова.

Константин Леньков