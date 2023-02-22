Суд в Кирове вынес решение по первому заочному процессу о фейках про армию

Первомайский райсуд Кирова вынес приговор по делу о распространении фейков про Вооруженные силы по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении композитора Прохора Протасова, сообщила 22 февраля "Медиазона"*. Ему назначили пять лет лишения свободы заочно с четырехлетним запретом администрировать ресурсы в интернете.

Процесс по делу Протасова длился с начала ноября прошлого года, он стал первым в России заочным разбирательством по делу о фейках про армию. Композитора признали виновным в распространении во "ВКонтакте" недостоверной, с точки зрения государства, информации о событиях в Кременчуге и Буче.

В августе страница Протасова во "ВКонтакте" была заблокирована, позже силовики провели обыск в квартире его родителей. О стартовавшем судебном разбирательстве музыкант узнал уже после его начала, адвокат по назначению и суд не предпринимали попыток с ним связаться.

Сам Протасов находится сейчас в канадском Торонто, где учится в в докторантуре. Он известен, в частности, как автор гимна Кирова.

*Минюст РФ внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов